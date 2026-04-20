週二全台暖熱 南部內陸防36度高溫 留意日夜溫差

週二天氣多雲到晴為主，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區也有零星短暫陣雨的機率。（資料照）

氣象署指出，週二（21日）天氣多雲到晴為主，花東地區、恆春半島、基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫陣雨機率，西半部白天高溫約32度，東半部約29度，入夜後各地低溫約21度，早出晚歸請注意日夜溫差。

中央氣象署預報，週二花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區也有零星短暫陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，中午過後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，白天東半部高溫約26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約21至24度，日夜溫差較大，請留意溫度變化適時調整穿著。

離島天氣：澎湖晴時多雲，23至28度；金門多雲時陰短暫陣雨，22至25度；馬祖陰天，18至19度。

關於本週天氣預報，天氣風險公司指出，週一至週三各地大致為較穩定的晴時多雲天氣，白天偏暖偏熱，早晚舒適略涼；週四起至週六則需特別留意鋒面通過帶來的天氣轉變，降雨機率提高，並有雷雨及局部較大雨勢機會，外出請記得攜帶雨具。

紫外線指數方面，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣達到過量級，其他縣市達中量級或高量級。

空氣品質方面，週二環境風場為偏東風至東南風。北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏短時間可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

白天東半部高溫約26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

多數縣市紫外線指數偏高，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法