安妮成過去式！消防局獲贈仿真假人 全身骨頭、還有導管供輸液

仿真假人綜合各式救護訓練。（記者劉人瑋攝）

徒手搬運都可能弄掉牙齒，訓練時難度更高。（記者劉人瑋攝）

台東縣消防局今天在消防局4樓應變中心舉辦國際扶輪社捐贈儀式，價值120萬元的設備中，以3具「到院前創傷救護假人」最引人注目，仿真程度足以提升各式救護能力。

捐贈單位包括「國際扶輪35100地區、台東（台東、東區、西區、東海岸、東北）、高雄（濱海、啟禾、大心、樂心）、屏東（百合、和平、鳳凰）、恆春（恆馨）、花蓮（華東）、鳳山（東區）、羅東（東區）及韓國Uljin等扶輪社，由國際扶輪3510地區、台東東區扶輪共同舉辦，並由格林科技有限公司協力支持，捐贈多項到院前緊急救護設備，消防局長盧東發代表受贈，現場氣氛隆重溫馨。

本次捐贈內容包含到院前創傷救護假人3具、三合一氧氣用救護背包10組、插管葉片及聽診器等多項實用裝備，將優先用於第一線救護人員訓練與勤務使用。透過擬真模擬設備的導入，可有效提升救護人員在各類緊急情境下的判斷與處置能力，同時汰換老舊器材，強化整體救護品質。

新的假人十分擬真，並非以往「安妮」可比，腳部小腿預留開口可進行骨針施作，以往只有單一的一根假骨、未包含全身，甚至以往還曾以豬骨代替。其內也有導管供輸液，進行CPR時也能觀察其究竟是胸部起伏還是空氣被錯誤導入胃中。

誇張的是，假人牙齒還是活動式，活動期間搬運假人時，還不小心碰到、落入假人呼吸道，本來只是活動插曲卻讓眾人立即實作，現場人員開始以長夾排除異物，原來是假人在設計時即考量到將長夾或器械深入呼吸道時可能會打落牙齒才如此設計，以訓練測試人員以更順暢、正確角度進入口腔中。

盧東發表示，感謝民間團體長期關注公共安全議題並慷慨捐助，未來將持續強化專業訓練與設備運用，發揮最大效益，攜手守護台東鄉親的生命安全。

各單位扶輪社捐贈儀器以供台東消防局急救訓練。（記者劉人瑋攝）

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