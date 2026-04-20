把握2天好天氣！週四後橘紅雷雨彈襲台

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天週二迎風面有零星降雨！中央氣象署預報，明天東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區也有零星短暫陣雨，其它地方大致穩定天氣，但週四起接連有鋒面、東北季風和華南雲雨區報到，連續三天有大雨、雷雨。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天除了迎風面有零星降雨外，中午過後其它山區、嘉義以南也有局部短暫陣雨；後天（22日）風向改變，降雨地區改為東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部及其它山區有局部短暫陣雨。

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「週四（23日）開始變天，鋒面通過和東北季風同時報到」，劉沛滕表示，週四起天氣轉為很不穩定，除了降溫外，中部以北轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其它地區也轉為有局部短暫陣雨或雷雨，白天氣溫也下降，北部約23度到25度，中部26度到28度，南部約30度。

劉沛滕表示，週六（25日）除了有東北季風影響外，東華南雲雨區東移接力影響，中南部會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨。

劉沛滕說，下週日（26日）才會恢復穩定天氣、氣溫回升，週日和下週一（26日、27日）各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

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