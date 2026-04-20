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    累積減碳10公斤就抽獎 高雄MeNGo會員搭TPASS抽大獎

    2026/04/20 18:30 記者黃良傑／高雄報導
    累積減碳10公斤就抽獎，高雄MeNGo會員搭TPASS抽大獎。（資料照）

    累積減碳10公斤就抽獎，高雄MeNGo會員搭TPASS抽大獎。（資料照）

    為響應2026年4月首屆世界公共運輸日，高雄市交通局加碼推出「綠色運輸減碳賺好禮」活動，鼓勵民眾以公共運輸取代私人運具，將日常通勤轉化為實際的減碳行動，同時享有抽價值超過萬元的蒸氣電子衣櫥等大獎，活動自即日起至5月31日截止。

    交通局表示，活動期間MeNGo會員只要購買高雄市TPASS定期票方案，含999、399及199方案，並搭乘公共運輸工具，包括臺鐵、捷運、輕軌、市區公車、公路客運、渡輪及YouBike等，只要在活動期間累積減碳量達10公斤，即可獲得一次抽獎機會。

    MeNGo會員使用TPASS定期票，每次搭乘都會自動計算減碳量，讓日常通勤不僅更便利，優惠及抽獎活動，也能轉化為實質回饋，鼓勵更多民眾選擇低碳運輸。

    此外，活動也推出數位加碼優惠，凡於活動期間使用QR方案或透過iPASS MONEY APP購買方案的會員，還可再獲得一次抽獎機會，增加中獎機率。

    MeNGo期盼透過此波活動，結合智慧票證與永續理念，讓民眾在日常通勤中輕鬆實踐環保行動，逐步培養綠色運輸習慣，共同打造低碳永續的城市環境。

    累積減碳10公斤就抽獎，高雄MeNGo會員搭TPASS抽大獎。（交通局提供）

    累積減碳10公斤就抽獎，高雄MeNGo會員搭TPASS抽大獎。（交通局提供）

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