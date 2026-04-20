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    高雄原民文健站近200長者拼族語認證 原民會：一點都不難

    2026/04/20 16:55 記者王榮祥／高雄報導
    高雄原住民參加族語認證測驗。（原民會提供）

    高雄原住民參加族語認證測驗。（原民會提供）

    原住民族語言能力認證測驗上週六登場，高雄原住民文化健康站有23站、近200位長者報名，最年長考生85歲，高市原民會強調，真的一點都不難。

    原民會指出，考量長者交通安全，這回特別安排中巴和遊覽車到部落接送長者，並為每位長者買旅平險，還有照服員與原民會同仁陪考，讓長者安心、專心考試。

    其中茂林區、那瑪夏區及桃源區各國小、國中都有師生團體報名，不少小學生已挑戰中高級族語認證，今年高雄還首次成功爭取考場在原區那瑪夏，讓那瑪夏族人孩子能就近考試。

    桃源區UAASIK文健站照服員表示，這次與長者一起報考郡群布農語中級測驗，過程順利，長者也充滿信心；左營區Cina文健站71歲阿美族黃素英表示，這次參加族語認證中級測驗，心情很輕鬆，看羅馬拼音速度較慢，但考試過程還算順暢，希望之後加強學習羅馬拼音得滿分。

    桃源區勤和文健站64歲布農族曾溯柏力表示，看到小孩子聽不懂題目也不知如何答題，真的很辛苦，希望老人家在家要多用族語和孩子們交流，否則哪天離開人世，祖先也會覺得孩子怎麼都不會講自己的話。

    高市原民會主委阿布斯表示，這次推動文健站報考族語認證，長者從很緊張到充滿自信，相信大家都會順利過關；今年認證測驗合格民眾，可申請明年度高市原住民族語認證獎勵金，初級2000元、中級3000元、中高級5000元、高級1萬元、優級1萬5000元。

    高雄原住民參加族語認證測驗。（原民會提供）

    高雄原住民參加族語認證測驗。（原民會提供）

    高雄原住民參加族語認證測驗。（原民會提供）

    高雄原住民參加族語認證測驗。（原民會提供）

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