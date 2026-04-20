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    首頁 > 生活

    史上頭一次 雲林家扶孩童圓夢將登上藝閣車

    2026/04/20 16:28 記者黃淑莉／雲林報導
    北港朝天宮迎媽祖今年在5月6日登場，雲林家扶中心孩童有24人圓夢，將登上藝閣車體驗。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮迎媽祖今年在5月6日登場，雲林家扶中心孩童有24人圓夢，將登上藝閣車體驗。（記者黃淑莉攝）

    台灣重要宗教盛事之一「北港朝天宮迎媽祖」今年將在5月6日連續5天，重頭戲之一真人藝閣遊行，每年都有許多孩子期待裝扮成民間故事人物登上藝閣車，在各界的協助下，雲林家扶中心有24個孩子圓夢，要登上藝閣車參與遶境。雲林家扶中心副主委謝奇峯說，孩子們都很期待這次的體驗，能更進一步認識及了解在地百年文化。

    家扶中心主任廖志文表示，從田野調查、動手打造藝閣車模型，到登上藝閣，這些都是家扶學子頭一次體驗，24名學童將分2分梯次上藝閣車，家扶成員還手製各式各樣結緣品要在藝閣車上發送給民眾。

    北港朝天宮迎媽祖為國家重要民俗，每年農曆3月19日、20日2天遶境，藝閣遊行則連續5天，北港囝仔謝奇峯說，藝閣車上裝扮成仙女、童子及各種歷史人物的小孩子很搶手，加上要自費裝扮、準備各種小物或餅乾、糖果發送，家扶孩子很難有機會體驗。

    謝奇峯指出，很開心這次有在地資源協助，讓24個家扶孩童能上藝閣車，尤其雲林心生活發展協會、北港創藝文化協會得知應允要協助幫孩子化妝，讓孩子圓夢，同時也深入認識體驗在地民俗文化，讓傳統宗教信仰與文化能傳承。

    另家扶學子王佩琴、莊金寶、許智超等人花了6年時間，針對藝閣文化進行田野調查，訪談在地藝閣文史工作者，更耗時4個月以手工打造彩繪藝閣模型車。

    家扶學子王佩琴、莊金寶、許智超等人花了6年時間，更耗時4個月以手工打造彩繪藝閣模型車，副主委謝奇峯讚許他們傳承在地文化。（記者黃淑莉攝）

    家扶學子王佩琴、莊金寶、許智超等人花了6年時間，更耗時4個月以手工打造彩繪藝閣模型車，副主委謝奇峯讚許他們傳承在地文化。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心社工員裝扮成水族仙女為家扶孩童登上藝閣車暖場，同時展示手作結緣品。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心社工員裝扮成水族仙女為家扶孩童登上藝閣車暖場，同時展示手作結緣品。（記者黃淑莉攝）

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