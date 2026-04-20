進喔！進喔！上萬信眾夾道歡迎 白沙屯媽祖回宮安座

在「進喔、進喔」歡呼聲中，白沙屯媽祖婆回宮安座。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，今天一早先換8人抬大轎，下午4點10分回宮，大批信眾湧入擠爆拱天宮周邊恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三退儀式後，在「進哦！」的呼聲中，衝入大殿安座。

白沙屯拱天宮媽祖婆鑾轎今天早上6點自昨日駐駕的通霄鎮公所出發，一路北行後循古禮於台一線秋茂園對面空地進行換轎儀式，「粉紅超跑」換成8人抬大轎後，儀式由報馬仔誦讀祝禱文恭請媽祖換轎，在信眾高喊「進喔！進喔！」聲下完成，過程中媽祖婆也露臉，讓不少信眾開心不已。

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前總統蔡英文、縣議員陳品安今天也由通霄鎮通灣里慈后宮與難以計數的香燈腳一同前行，並參加媽祖婆換轎儀式；大批香燈腳等待媽祖婆完成換轎儀式後，持續跟著媽祖婆北返、回宮。

白沙屯媽祖婆鑾轎也於北返過程停留新埔、內島、白沙屯火車站旁郵局，白沙屯火車站、拱天宮附近有不少民眾也設香案提供飯擔、點心擔。

拱天宮周遭，早已被隨行的香燈腳以及各地湧入信眾人潮擠得水洩不通，隨著裝放自朝天宮帶回百年不滅香火的香擔、頭旗的進香前鋒部隊陸續入廟後，等到下午4點10分，媽祖鑾轎也在眾人夾道歡迎、熱情高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三退後衝入大殿，工作人員隨即關上廟門，將媽祖神尊請下鑾轎，恭迎上神龕安座。

拱天宮指出，媽祖婆回宮安座後，神房前紅色布幔會掩蓋起來，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，靜待12天後才開爐。

在「進喔、進喔」歡呼聲中，白沙屯媽祖婆回宮安座。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

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