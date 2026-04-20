樹保人員制度上路 林保署促受保護樹木擴大到一般樹木

樹保人員制度上路，林保署表示，下半年起將公告相關報名考選資訊。（資料照）

經數次預告後，樹保人員考選培訓及分級認證辦法終上路，農業部林業保育署今（20日）表示，該制度依分級培訓與考選並行，將建議公共工程委員會，未來公共工程植栽、樹木種植或移植等施工都要納入樹保人員，讓執業範疇可從受保護樹木擴大到路樹、公園、校園等一般樹木。

地方政府多委託民間修剪、移植、或養護樹木，但常受限於專業不足或經費有限，常修剪不當等，雖然森林法的樹保專章在2015年立法通過，規定受保護樹木（指百年以上的老樹）必須定時普查，並以不修剪、不移植為原則，若要移植修剪，必須委託專業人員，但樹保人員的培訓與分級制度因各界意見不一，經多年卡關，終於正式公告上路，林保署表示，該認證制度將分為初、中、高3級，並採考選（先測驗後實習）與培訓（先培訓上課後測驗）雙軌並行。

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林保署表示，初級人員因為只要執行基礎的樹木保護施工基礎工作，也是第一線最多的人，因此採取考選方式，通過測驗者只要再參加8小時實習並合格就獲得資格。

林保署表示，建立樹保認證資格後，提供業界人才進用與職務技能評核標準，地方受理工程規劃或土地開發業者申請「受保護樹木」移植復育許可案件時，可要求業者應聘用高級樹保人員施作，以加強受保護樹木保護工作，地方在辦理列管珍貴老樹定期健檢養護工作時，也可委託經認證的各級樹保人員。

林保署表示，為擴大樹保人員執業範圍，也會跟工程會建議也將向行政院公共工程委員會提議，未來公共工程施工時，可於公共工程之植栽、樹木種植或移植等相關施工綱要規範中，納入聘用樹保人員執行樹木種植或養護施工事項，讓樹保人員的業務也可擴大至行道樹、公園、校園等一般樹木的養護管理。

林保署表示，已於2024年起試辦樹保人員培訓，今年起也擴大跟有森林相關科系的大學合作辦理各級樹保人員考選、培訓，報名資訊預計於下半年公告，今年底後也會有樹保人員投入受保護樹木健檢、移植復育與養護工作。

林保署表示，國內受保護的樹木超過2千棵，國內從事景觀樹木修剪相關工作的從業人數則約3萬多人。

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