澎湖白沙傳出野狗咬死羊雞 縣府農漁局出動吹箭手埋伏

無辜羊隻遭流浪犬攻擊死亡。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖野狗肆虐，連日來傳出野狗群，侵入白沙養羊養雞場所咬死羊雞事件，不僅地方民代及白沙鄉公所關注，主管的澎湖縣政府農漁局，也展開行動，啟動「熱點專案行動」，埋伏吹箭手捕捉野犬，並輔導業者做好圍籬加高防護機制。

魏睿宏議員在澎湖縣議會臨時會，率先吹哨，指稱白沙接連發生了野狗闖入羊舍及民宅事件，導致將近差不多有70至80隻的羊死亡、還有零星的民眾家中所飼養的雞鴨及寵物貓、羊都受到攻擊而傷亡，造成飼主損失慘重求償無門、民眾憤憤不平。

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澎湖縣政府農漁局接獲通報後，即刻調派並集中人力啟動「熱點專案行動」。除每日派員於好發區域進行地毯式巡視外，更特別針對野化犬群夜間活動之習性，重點加派人力執行深夜巡查與誘捕，務求精準移除具攻擊性之犬隻，最重要是強化對警覺性高之「首領犬」的移除。

另外，建議飼養環境設置完善圍欄（建議加高至少180公分）、夜間將羊隻集中於舍內飼養、定期巡視場區，避免圍欄破損或出現缺口及妥善管理飼料與廚餘，避免吸引野狗聚集，並提醒畜牧戶，畜牧場可接受政府輔導完成合法登記，以利申請相關設施改善或災害補助資源，以保障自身權益。

白沙養殖戶遭野狗攻擊，導致羊隻及家禽死亡。（澎湖縣政府農漁局提供）

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