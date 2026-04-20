淡江大橋機車道挨批過窄 陳世軒促解編成「省道」作解套

民眾黨新北市議員陳世軒（右）今在議會質詢指淡江大橋機車道的設計太落後，要求新北市交通局反映給交通部，將淡江大橋解編為一般省道作解套。（記者黃政嘉攝）

淡江大橋將在5月12日通車，民怨機車道太過狹窄，有安全隱憂，民眾黨新北市議員陳世軒今在議會質詢指淡江大橋機車道的設計太落後，未顧及機車族的權益與安全，要求新北市交通局反映給交通部，將淡江大橋解編為一般省道作解套，推動車速分流；交通局長鍾鳴時回應，相關道路規範會隨車流量與使用密度增加導致壅擠，是否需要調整，確實有討論空間。

陳世軒表示，由於淡江大橋被編制為台61線快速道路，導致被迫犧牲機車族的安全與路權礙於現行法規限制，他向鍾鳴時要求，市府應主動向中央提出，將淡江大橋該路段的屬性由快速道路降編為一般省道，如此才能推動汽機車混流與車速分流，這才是接軌國際的先進交通治理，另外，中央未把機車道納入「RSA道路安全檢核機制」，交通局也認為應納進機車道。

請繼續往下閱讀...

他提到，交通部長陳世凱日前視察淡江大橋機車道時，工程團隊竟以防止騎士看風景及限制超車作為設計狹窄車道的理由，陳世軒認為這對騎士不公平，更是缺乏交通觀念。他指出，淡江大橋機慢車道雖宣稱2.5公尺寬，但扣除白線標線外空間，機車可通行的寬度不到2.5公尺，考量淡江大橋地處出海口，強風襲擊時騎士若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。

陳世軒說，一旦發生車禍或車輛故障，救護車根本無法駛入，公路局稱救護車可開上人行道更是荒謬，高聳的分隔島不但增加救援難度，騎士在事故發生時也無處可躲，更別提人行道狹窄，救護車如何駛進？加上機車道旁的橋樑零件突出及斜索太靠近機車道，一旦有個萬一，都可能造成致命不幸。

鍾鳴時表示，相關道路規範會隨著車流量與使用密度增加導致壅擠，時代在變，是否需要調整，確實有討論空間，針對橋面設施與安全疑慮，鍾鳴時說，後續需透過實際檢測才能提出改善建議。一般救護車要直接進入機車道存在困難，未來可能搭配小型救護車或機車進行救援。

淡江大橋5月12日將通車，但多名網友討論機車道過於狹窄，批評像「狗道」，藍綠民代皆籲請交通部公路局改善。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法