巡查抽水站、水門 台南北門防汛超前部署

檢視水閘門開啟功能。（公所提供）

台南市北門區地勢低窪又位處重要河川、排水下游，易受積淹水威脅，公所因應汛期即將來臨，區長林建男今日親自帶隊巡查轄內抽水站及水門等重要防汛設施，檢測抽水機組、發電設備及水閘門運轉穩定性，力求在強降雨時能發揮最大排洪效能，守護居民生命財產安全。

林建男帶著公所團隊巡查新圍抽水站、蚵寮抽水站和22號水門，仔細詢問抽排效能、油料、砂包和保養等整備，檢測運轉也不打馬虎。

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林建男表示，公所將持續辦理轄內區域排水及雨水下水道系統清淤及開孔檢查作業，以確保排水通暢，汛期間對相關災害搶修險開口契約並已完成發包，機具及操作人員可在汛期間隨時待命。

去年二重港積淹水事件引發水閘門開啟時機的爭議，公所和水門管理單位也將盯緊各水門和抽水站的運作。北門各項水利設施如移動式抽水機與水門，均委託專業廠商進行定期保養與測試，以維持最佳運轉狀態。

目前北門區公所已完成汛期前防汛整備工作，備有2760個沙包及195片防水擋板，提供里民使用，強化社區防災應變能力，也將持續落實防汛巡查與物資整備，透過完善的標準程序，協助居民強化防災能力。

北門區長林建男（右三）親自帶公所團隊巡查新圍抽水站。（公所提供）

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