山野教育有成 高雄華山國小16童完攀人生第一座百岳

高雄市華山國小16名學生，在專業登山隊員的帶領下，成功攀登上海拔3417公尺的合歡山主峰。（華山國小提供）

為讓學習走出校園，高雄市近年實施山野教育計劃，小港區華山國小16名學生，4月19、20日前往合歡山進行為期2天1夜的山野教育活動，透過高山探索與實地學習，於今（20）日完成攀登人生第1座百岳。

華山國小校長王惠玲指出，今早在高雄市翠谷登山隊專業4位登山隊員的帶領下，16名學生登上海拔3417公尺的合歡山主峰，成功攀登他們人生的首座百岳。站上主峰的那一刻，學生們紛紛露出興奮與感動的笑容，並將這一刻深深記在心中。

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本次活動報名情形踴躍，學校透過甄選機制，選出具備體能、態度與學習動機的16名學生，分成4小隊，入選學生必須參與3次實體培訓課程，包括認識合歡山主峰的自然環境與動植物生態、登山裝備及安全，每周也須進行至少3次的跳繩及長跑等自我體能訓練。

昨天師生入住台大梅峰農場，在專業導覽人員指導下，進行森林探索課程，今早則在翠谷登山隊帶領下，挑戰攀登合歡山主峰，沿路欣賞中央山脈的壯麗景觀。

四年級學生黃文玟分享，雖然過程很累，但登上山頂看到整片山景和雲海，覺得非常值得，也更有自信。六年級同學陳定謙也說，在畢業前能和同學一起完成百岳挑戰，親眼看見的台灣高山特有玉山杜鵑盛開美景，是國小生涯中非常珍貴的回憶。

王惠玲表示，山野教育不僅是體能的挑戰，更是品格與態度的培養。透過實際走入山林，學生能學習尊重自然、培養解決問題的能力，並在團隊合作中建立責任感。

學生透過山野教育的實地戶止探索，接觸自然也認識台灣山岳之美。（華山國小提供）

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