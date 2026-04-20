竹縣亦捷科際3月底司機離職後 新豐新庄子早班通勤車醞釀減班

亦捷科際的司機離職效應不僅影響關西新埔地區的通勤族權益，新豐湖口也被波及。（記者黃美珠攝）

新竹區監理所表示，起家於電子設備周邊產業的亦捷科際，2024年11月進軍公路客運產業，很有企圖心但欠缺經驗。縣府交通處直言，年初就接連接獲縣議員吳傳地、何智達等反應，指亦捷科際代駛的新豐路線有脫班狀況。沒想到3月底業者有4名司機離職後，直接影響新庄子到新竹的路線，業者正申請減班，新竹市監理站評估中。

新竹區監理所表示，亦捷科際正式行駛路線是：［5619］新竹到關西、［5620］新竹經關西到中壢、［5621］新竹到新埔、［5614］新竹到橫山九讚頭、［5615］新竹經芎林到敏實科大、以及［5633］竹東到敏實科大後到芎林共6條。

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另代駛［5611］新豐新庄子到湖口火車站、［5612］新竹到湖口、以及［5606］新竹到新豐新庄子3條，並運營湖口鄉的幸福巴士。湖口鄉公所表示，他們的幸福巴士目前運作正常，不受影響。

縣府交通處表示，3月28日亦捷科際曾通知相關單位，表示4月1日起因駕駛離職，不得不把代駛路線的司機移編去正式路線。因此要求［5606］新庄子端清晨6點半跟7點10分發車往新竹的班次取消，整併為6點50分的班次，整併的2班乘客約40人，合併後仍可兼顧通學需求。

但是新竹市監理站認為，前述2班尖峰時段的車次搭乘狀況還待評估，所以還沒核准亦捷科際減班。縣府交通處則建請新竹市監理站通盤考量各校學生的到校時間來做調整。

亦捷科際的司機離職效應不僅影響關西新埔地區的通勤族權益，新豐湖口也被波及。（記者黃美珠攝）

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