桃園八德德和路雨水下水道提前通水 減緩汛期淹水風險

桃園捷運綠線新闢道路八德區德和路一段雨水下水道提前通水。（圖由捷工局提供）

桃園捷運綠線新闢道路八德區德和路一段去年第1階段通車，雨水下水道也於今（20）日提前通水，桃市府捷運工程局表示，雨水下水道工程總經費約2億元，較原定期程提前3個月完成，趕得及在汛期前發揮效益，可大幅減緩八德地區遇強降雨的積淹水情形，受益面積近150公頃，受益人口逾1萬人。

市長張善政出席通水儀式表示，八德區介壽路一帶在極端強降雨時，易出現大規模積淹水，影響居民財產安全與地方發展，為從根本改善問題，此工程透過新建雨水下水道系統，主線可於強降雨時截流介壽路二段側溝雨水，並減緩楓樹腳排水系統壓力，另新設楓樹腳排水分流箱涵，可解決現況遇強降雨時，雨水回流至介壽路側溝的情形，通水後將提升八德區防洪韌性，降低積淹水風險。

請繼續往下閱讀...

捷工局長劉慶豐表示，雨水下水道工程橫跨捷運綠線高架段及地下段，除了施工期間需同步整合多項工程界面，還必須維持下游農民所需的灌溉水路不被截斷，才能如期推進，為讓八德居民盡早擺脫易淹水困擾，在去年新闢道路德和路一段第1階段通車後，即要求施工單位優先投入人力機具於雨水箱涵施作並全力趕工，務必達成在汛期前通水的目標。

此外，為進一步提升排水與滯洪能力，也與水務局密切合作，將原側溝淨寬加大至60公分，強化新闢道路周邊排水效能，降低淹水風險。

捷工局表示，捷運綠線新闢道路德和路一段第1階段（建德路至建國路段）於去年4月底完工通車，雨水下水道工程也趕在汛期前通水，預計年底前第2階段也能如期通車。

市長張善政視察桃園捷運綠線新闢道路八德區德和路一段雨水下水道通水。（圖由捷工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法