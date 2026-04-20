高屏二快提前動工 高雄大樹自救會批橫柴入灶

高屏二快規劃從大樹區跨越高屏溪至屏東里港。（記者洪臣宏攝）

「高雄屏東間東西向第二條快速公路」（簡稱高屏二快）可望提前至今年動工。「反對高屏二快三和段路線自救會」批相關重大疑慮尚未釐清，交通部就想「橫柴入灶」，將於25日號召鄉親集結拉布條陳抗，揭開高屏二快北移被隱藏的真相，並訴求該工程回歸以「姑山里」設置交流道原規劃。

依交通部規畫，高屏二快起點在高鐵左營站（台1線與高鐵路路口），路線橫跨國道1號、國道10號、省道及市區道路，東至國道3號屏東縣九如鄉以系統交流道銜接，全長22.6公里，道路寬度為22.8公尺，於跨越重要交通幹線設置3處系統型及5處地區型交流道，總建設經費約984億元，預計2033年完工。

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自救會會長莊賢德表示，當年高屏二快會議並未邀請居民參加，2018年時任行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安拍板定案B1路線，在姑山里設置交流道，後來路線北移並在溪浦里設交流道，行經三和里廣大山坡地的玉荷包、鳳梨田，不僅影響耕作且有水保持疑慮；他說，政府不選擇經費600餘億元的B1路線，堅持900餘億元卻沒有創造更大經濟效益的路線，決策令人不解。

他說，自救會不是反對高屏二快興建，而是訴求交通部應將北移的高屏二快路線，回歸以「姑山里」設置交流道的原規劃，方能兼顧高雄與屏東整體發展。

民進黨籍市議員黃飛鳳表示，自從高屏二快路線方案釋出後，大樹區三和、姑山里等地鄉親非常關切該議題，地方難以理解為何要通過大面積農作區，因而堅決反對現行路線，希望中央能聆聽民意。

大樹區玉荷包荔枝馳名國際，居民希望高屏二快能減少對農業及水保衝擊。（記者洪臣宏攝）

高屏二快規劃從大樹區跨越高屏溪至屏東里港。（記者洪臣宏攝）

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