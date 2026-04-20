台南學甲契作高粱2年少了455公頃 轉作獎勵金發給有條件

栽種國產高粱，不但耐旱、省水省工，並提高國產雜糧自給率。（記者楊金城攝）

台南學甲第5年在一期作推廣契作高粱，農民今年申報栽種面積只有650公頃，連二年栽種面積足足共減少455公頃，原因除了連二年遇上風災農損，原來高粱轉作獎勵金有條件發放，高粱存活率至少8成。

農業部推廣栽種國產高粱，不但耐旱、省水省工，並能提高農民收益和國產雜糧自給率，依今年「農糧產業調整與轉型計畫」，農民轉作高粱的獎勵金1分地5500元，金酒公司的高粱契作價為1公斤25元。

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學甲契作高粱約在3月中至4月中旬播種，成長期約110天，採收約7月。台南市學甲區農會承辦契作高粱，推廣農民在一期作轉作「台南8號」高粱，在2024年栽種面積1105公頃到高峰，學甲成為全台高粱最大產地，但2025年795公頃，比前年少了310公頃，今年申報650公頃，又比去年少了145公頃，比前年整整少了455公頃。

學甲區農會總幹事李曉軍今天（20日）指出，學甲契作高粱遇上前年凱米、去年丹娜絲颱風災損，收成幾無，近些年學甲栽種高粱因氣候因素，整體收成量不如預期，領取轉作獎勵金必須高粱存活率8成，影響農民栽種意願，但因高梁耐旱又省工，正常產量1分地300公斤以上，收益不錯，仍是值得推廣的國產雜糧。

契作高粱在鹽水區種植面積最近3年也受氣候影響，鹽水農會總幹事邱子軒表示，2024年契作180公頃、2025年125公頃，今年申報恢復成長至193公頃，看好高粱的收益。

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