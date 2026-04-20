串聯台南最強景點 都會公車102路4/22上線

都會公車「102路」將於4/22起營運。（台南市政府提供）

台南市都會公車第4條新成員「102路」將於22日起營運，「102崑山科大－台南火車站－安平」為原2路公車增班升級，不僅是台南市區東西向通勤的重要骨幹，更串聯重要觀光熱點，帶領市民與遊客輕鬆漫遊府城。

交通局長王銘德表示，台南2025年前10大人氣景點共吸引逾9500萬觀光人次，「102路」緊扣台南「最強景點」，沿途串聯國華友愛商圈、海安商圈、安平老街、孔廟園區及藍晒圖文創園區等超高人氣熱區，大幅提升觀光客的便利性。

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王銘德說明，102路公車自崑山科大發車，行經台南火車站、孔廟、大南門城、新光三越新天地、友愛商圈、海安街道美術館、台南運河及安平老街，沿途皆為人口稠密及商業觀光熱區，並有102副線行經億載金城與漁光島三鯤鯓社區。此外，102公車也行經高雄榮總台南分院、成大醫院、台南醫院及郭綜合醫院，提供市民便利就醫的公共運輸服務。

公共運輸處長劉佳峰表示，都會公車102由巨業交通營運，每日提供72班次服務較升級前增加9班次，將以2026年新購置的電動公車營運，路線包含102主線由崑山科大至安平，部分班次延駛四草社區，102副線為崑山科大經安平老街至三鯤鯓。

都會公車「102路」將於4/22起營運。（台南市政府提供）

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