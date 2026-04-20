為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    串聯台南最強景點 都會公車102路4/22上線

    2026/04/20 14:27 記者王姝琇／台南報導
    都會公車「102路」將於4/22起營運。（台南市政府提供）

    都會公車「102路」將於4/22起營運。（台南市政府提供）

    台南市都會公車第4條新成員「102路」將於22日起營運，「102崑山科大－台南火車站－安平」為原2路公車增班升級，不僅是台南市區東西向通勤的重要骨幹，更串聯重要觀光熱點，帶領市民與遊客輕鬆漫遊府城。

    交通局長王銘德表示，台南2025年前10大人氣景點共吸引逾9500萬觀光人次，「102路」緊扣台南「最強景點」，沿途串聯國華友愛商圈、海安商圈、安平老街、孔廟園區及藍晒圖文創園區等超高人氣熱區，大幅提升觀光客的便利性。

    王銘德說明，102路公車自崑山科大發車，行經台南火車站、孔廟、大南門城、新光三越新天地、友愛商圈、海安街道美術館、台南運河及安平老街，沿途皆為人口稠密及商業觀光熱區，並有102副線行經億載金城與漁光島三鯤鯓社區。此外，102公車也行經高雄榮總台南分院、成大醫院、台南醫院及郭綜合醫院，提供市民便利就醫的公共運輸服務。

    公共運輸處長劉佳峰表示，都會公車102由巨業交通營運，每日提供72班次服務較升級前增加9班次，將以2026年新購置的電動公車營運，路線包含102主線由崑山科大至安平，部分班次延駛四草社區，102副線為崑山科大經安平老街至三鯤鯓。

    都會公車「102路」將於4/22起營運。（台南市政府提供）

    都會公車「102路」將於4/22起營運。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播