台南佳里牛蒡種植面積縮減 牛蒡節有吃有玩

台南佳里牛蒡節當天將有限量的牛蒡茶葉蛋、牛蒡香腸等試吃，及鑰匙圈DIY、牛蒡披薩趣味競賽和相關產品促銷等。（記者劉婉君攝）

台南市是全國第三大牛蒡產區，目前正值牛蒡採收期，佳里區農會將於25日在佳里體育公園舉辦「佳里好蒡產業文化活動」，現場將有共計300份的牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋、牛蒡香腸供民眾免費品嚐。

佳里區牛蒡種植面積受農村人口老化、人力短缺影響，種植面積縮減為15公頃，年收成約200公噸，佳里區農會今（20）日召開「佳里好蒡產業文化活動」的記者會，現場示範牛蒡披薩的製作方法，發表牛蒡麵加胡麻蔥酥禮盒等。

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佳里牛蒡產銷班長黃榮昌表示，由於缺工及30多年來牛蒡耕種的土地固定，近年來採與甘藷輪作的方式養地，今年年初天氣偏冷、少雨，牛蒡生長不易，原本1分地可收成2.5-3公噸，目前僅收1.5公噸，內銷即供不應求。

市場上有不少中國進口牛蒡，黃榮昌指出，國產牛蒡香氣足、品質佳，挑選時整枝晃動彈性佳，且表皮可看到許多氣鬚，進口牛蒡則較硬，外表光滑。

佳里區農會總幹事楊豐賓指出，農會近年積極發展牛蒡加工品，研發多款風味牛蒡脆餅，配合活動，當天有相關產品的促銷，另外還有親子牛蒡脆糖及創意牛蒡鑰匙圈DIY、創意牛蒡披薩趣味競賽，及青農、農會家政班及文創市集，另有牛蒡香腸、牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋共300份試吃。

台南佳里好蒡-牛蒡產業文化活動?木於25日在佳里體育公園舉行。（記者劉婉君攝）

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