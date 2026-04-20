台灣之光！台灣咖啡師林紹興 贏得世界拉花大賽

世界拉花冠軍林紹興榮譽歸國記者會，現場並手作示範獲得世界冠軍的拉花浣熊與長頸鹿的動物圖案。 （記者田裕華攝）

台灣咖啡師在國際發光！2026WCC世界盃拉花大賽結果揭曉，經3天比賽，代表台灣參賽的選手林紹興憑藉浣熊、長頸鹿、小熊拉花贏得冠軍，對於可以拿到世界冠軍，認為不僅代表台灣咖啡實力堅強，也以這塊生養他的土地為傲。

具有指標性的WCC世界盃拉花大賽4月10日到12日在美國聖地牙哥舉行，今年共有33名來自世界各區的選手參賽，代表台灣參加的選手為今年37歲的林紹興，該比賽分為初賽和決賽，初賽部分必須在8分鐘內調製4杯咖啡給2位評審，其中2杯必須使用燕麥奶；決賽則是必須在10分鐘內調製6杯咖啡給3位評審；林紹興在初賽設計的2款拉花圖樣為浣熊、法國鬥牛犬，決賽設計的3款拉花圖樣則是浣熊、長頸鹿、小熊貓，最後以富含技巧與寫實花樣勝出。

請繼續往下閱讀...

對於拿到冠軍，林紹興認為這代表台灣咖啡實力堅強，更以台灣為傲，也認為代表把熱愛的事情做到極致，就有機會被看見。他和咖啡拉花相遇的契機，來自12年前在花蓮當民宿管家時，有顧客要求他沖泡有奶泡的奶茶，為了滿足顧客期望，他開始上網怎麼打奶泡，又在影片推薦中看到拉花介紹，就此一頭栽入美妙的咖啡拉花世界，也因為對咖啡拉花充滿熱情，他從民宿管家轉身投入咖啡產業，並從2018年開始參賽，一路過關斬將。

一路比賽並非順遂，林紹興表示，能夠讓他堅持的原因在於初次參賽時，很多評審對他設計的圖樣與展演非常感興趣，甚至他的圖樣還被國內外許多咖啡師翻轉模仿，「原來我的設計可以影響這麼多人。」

參加賽事時，林紹興設計的拉花圖樣多以動物為主，他說，這是來自童年時和家人一起逛動物園的美好經驗，也認為動物除了有鮮明的辨識度外，還可以透過咖啡帶給更多人溫暖的感受，尤其拉花的拿鐵就是不只要給客人美味的享受，還要有視覺的饗宴，只是比賽用的拉花拿鐵為讓圖案更穩定，因此奶泡溫度會較低。

這次準備比賽雖只有4個月的時間，林紹興表示，關鍵在於團隊的支持，台灣咖啡協會理事長吳怡玲表示，若計入贊助商、教練、親友等團隊，林紹興背後其實是百人團隊的支持，有錢出錢、有力出力，成就台灣咖啡師在世界發光。

世界拉花冠軍林紹興榮譽歸國記者會，現場並手作示範獲得世界冠軍的拉花浣熊與長頸鹿的動物圖案。 （記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法