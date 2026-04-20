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    首頁 > 生活

    大甲媽祖鑾駕走過新崙子橋 上萬信眾烈日下隨行

    2026/04/20 14:20 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣長張麗善、議長黃凱等人掌轎媽祖鑾駕通過完工通車的崙子橋進入嘉義縣境。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善、議長黃凱等人掌轎媽祖鑾駕通過完工通車的崙子橋進入嘉義縣境。（記者黃淑莉攝）

    大甲媽祖遶境活動今（20）日進入第3天，媽祖鑾駕昨晚8點10分通過西螺大橋進入雲林，上萬信眾迎接，鑾駕在市區遶境後駐駕福興宮，因行程延誤鸞轎停約2分鐘即起駕，連夜趕路，下午1點半左右行經新完工通車的雲嘉聯絡橋梁崙子橋進入嘉義縣。

    大甲媽祖鑾駕昨天晚上11點37分從福興宮起駕，進入虎尾、土庫、元長，隨行信眾頂著烈日跟隨，汗流浹背、滿臉通紅，雖走了好幾個小時，大家仍然臉上充滿喜悅，路旁有許多民眾提供各種冷飲、點心、餐點讓信眾補充體力。

    下午1點半左右到達崙子橋，施工廠商以吊車吊起六樓高的鞭炮迎接，雲林縣長張麗善率領縣府團隊在橋頭接駕，鑾駕停在橋頭施工團隊設的香案短暫停留，起駕後由張麗善掌轎走上新橋往嘉義前進到嘉義縣交界處，晚上駐駕新港奉天宮，21日上午8點舉行祝壽大典，22日凌晨1點登轎回鑾。

    大甲媽祖鑾駕行經新崙子橋進入嘉義縣境，萬名信眾隨行。（記者黃淑莉攝）

    大甲媽祖鑾駕行經新崙子橋進入嘉義縣境，萬名信眾隨行。（記者黃淑莉攝）

    大甲媽祖鑾駕行經新崙子橋進入嘉義縣境，萬名信眾隨行。（記者黃淑莉攝）

    大甲媽祖鑾駕行經新崙子橋進入嘉義縣境，萬名信眾隨行。（記者黃淑莉攝）

    大甲媽祖鑾駕行經新崙子橋進入嘉義縣境，萬名信眾隨行。（記者黃淑莉攝）

    大甲媽祖鑾駕行經新崙子橋進入嘉義縣境，萬名信眾隨行。（記者黃淑莉攝）

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