台南虎頭埤初夏 音樂季、黃金花雨健走登場

五月音樂季創辦人孫和平（右）與女兒共同暖場演出。（台南市政府提供）

台南虎頭埤風景區「2026 Tainan May Jam 台南五月音樂季」擴大舉行，5月1至3日率先登場，5月30日再推出「黃金花雨健走」，市長黃偉哲邀民眾走進虎頭埤，從音樂、自然到慢活體驗，感受台南初夏魅力。

五月音樂季創辦人孫和平（Mr. Axel）與女兒今日在活動宣傳會帶來暖場演出，現場發放樂器同奏同樂，氣氛活絡愉快。

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台南五月音樂季首度擴大舉辦，邀39組國內外的優秀樂團輪番演出，橫跨搖滾、爵士、藍調、雷鬼等類型。孫和平表示，今年從約130組報名樂團中精選出演出團隊，集結來自英國、加拿大、西班牙、菲律賓及辛巴威等11國音樂人，與台灣在地樂團共同演出，打造跨文化音樂交流平台，也規劃奧福音樂、攀樹體驗、非洲鼓、親子互動及藝術創作等多元工作坊。

觀旅局長林國華表示，活動期間將設置約15攤特色市集，此外，於5月1至3日民眾憑虎頭埤入園門票或活動海報電子檔，可至合作店家消費，包含虎頭埤風景區、大坑休閒農場、林家園藝、張氏農場、橄欖礁坑社區、瓜瓜園等享有多項優惠。

2026黃金花雨健走自迎賓廣場出發，結合健走、集章及市集體驗，民眾可沿途漫遊園區景點、蒐集紀念酷卡，並於終點享用消暑美食，現場亦規劃闖關活動供民眾參與兌換好禮。活動4月21日上午8時開放報名。

台南五月音樂季將於5月1至3日擴大舉行。（台南市政府提供）

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