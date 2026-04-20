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    首頁 > 生活

    亦捷科際司機擬集體離職 竹縣府和新竹區監理所回應了

    2026/04/20 14:12 記者黃美珠／新竹報導
    新竹區監理所將徹查，亦捷科際因司機離職導致的公車缺漏班情形，查證屬實將開罰。（記者黃美珠攝）

    新竹區監理所將徹查，亦捷科際因司機離職導致的公車缺漏班情形，查證屬實將開罰。（記者黃美珠攝）

    針對亦捷科際旗下司機集體將在本月底離職的消息，新竹區監理所獲悉後立刻進行查證，但獲得業者保證司機和出席一切正常，公司發薪也如常沒問題。至於3月底因4名關西地區司機離職造成的脫班狀況，區監理所表示，他們會調查實際缺漏班情形，如果屬實，將依公路法開罰業者，且按次連罰。

    新竹縣政府交通處長姜禮仙說，公路客運的主管機關是公路局，交通處會密集注意萬一真的亦捷科際司機集體離職產生的相關效應，並把第一時間掌握到的相關訊息協助公告週知。

    他說，如果真的有突發停駛出現，在必要、不影響原市區公車路線服務下，縣府會協助監理所協調轄管的市區客運業者支援相關人、車；或透過調度遊覽車、計程車支援停駛路線應急，只是遊覽車和計程車的主管機關仍是監理所，所以仍會交由監理所主導規劃配置。

    至於相關資訊公告上，他們會在停駛的第一時間在「公路客運即時動態資訊網」、「交通部公路局新竹區監理所」公告週知，並透過縣府和交通處的各自官網、新竹縣智慧公車便民查詢網、新竹縣官方LINE等，發布停駛受影響路線、班次，以及啟動緊急調度後的代駛路線、班次等資訊，以減少對民眾出行的衝擊。

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