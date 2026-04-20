淡江大橋機車道狹窄是否改混合車道？ 運安會主委：可討論

淡江大橋即將在今年5月12日通車。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋即將在5月12日通車，許多民眾發現橋上機車車道狹窄，認為恐有安全疑慮。立委洪孟楷表示，淡江大橋是否未來可改機車行駛混合車道？運安會主委林信德表示，未來在運輸安全研討會會討論。

國家運輸安全調查委員會今天（20日）表示，未來運輸研討會上會討論這議題，有請交通部相關單位注意。

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淡江大橋依道路分級被列為「紅盾牌」的台61線快速公路，專供四輪以上汽車及大型重型機車行駛的封閉式或半封閉式道路，不過也設置有一般機車道，以及人行道和自行車道。根據交通部公路局設計，人行道、自行車道和一般機車道寬度都是2.5公尺。

日前公路局開放民眾上橋徒步參觀，並在上週末舉辦路跑和自行車活動，許多民眾發現，機車道很狹窄，加上旁邊欄杆，實際可行駛的寬度甚至不到2公尺，只能行駛一輛機車，萬一機車道上有車禍，救護車無法通行救援。

運安會今天赴立法院交通委員會業務報告，針對淡江大橋機慢車道設計挨批，林信得表示，我國還沒有建立道路安全審核機制，導致道路工程規劃、設計、施工、管理及養護欠缺考量交通安全因素，有建議交通部儘速建立道路安全審核機制。

林信德表示，道路安全審核機制不只針對汽車道、還要納入機車道。

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