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    首頁 > 生活

    進口發芽馬鈴薯假訊息流竄！民進黨團：衛福部嚴守3關卡

    2026/04/20 13:42 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜（左）、黨團書記長范雲（右）20日召開輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜（左）、黨團書記長范雲（右）20日召開輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

    針對網路謠傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」錯誤訊息，民進黨立院黨團今召開記者會重申，衛福部針對馬鈴薯進口到食用，一直都有3道嚴格關卡，包含防止發芽作業、發芽丟棄以及上市後抽驗等，政府對於邊境進口食品的管理並未鬆懈。

    黨團書記長范雲指出，食安不打折是民進黨團最重要的立場。馬鈴薯從進口到食用，衛福部有3道關卡把關，首先，在抵台前一定落實防止發芽的作業；再者，對於網絡上盛傳的發芽部分流入市場，這絕對不能發生，腐爛、發霉、發芽都是整顆丟棄，不能加工，也絕對不會流入加工廠及市場。

    范雲續指，最後還有一道防線，就是上市後會在市場抽驗，必須要符合食品污染物質以及毒素的衛生標準，亦即一般食品衛生標準。上述3道關卡，中央會與地方政府全力合作，網絡上有非常多假訊息，呼籲各界幫忙澄清。

    黨團副幹事長陳培瑜說，今日有媒體報導揭露國民黨籍議員的夫婿疑似在相關食材上「改標示」，把原本是中國進口的食材「洗產地」、貼上不實標示，進到市場販售，甚至進入營養午餐。若民間有許多不肖業者，才是全台民眾要去關心，不應放任這些人做壞事。

    陳培瑜強調，所有食安問題，政府絕對不能打折，行政院及縣市政府都應該嚴格把關；此外，馬鈴薯的把關並非從昨天新聞才開始，衛福部一直以來對於邊境進口食品的管理並未鬆懈。

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