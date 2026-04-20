苗市西山掩埋場廢棄物堆置引火警惹議 斥資1500萬加速清運

掩埋於苗栗市西山垃圾掩埋場內廢棄物現況。（苗栗市公所提供）

苗栗市西山垃圾掩埋場去年發生垃圾起火燃燒事件頻傳，影響空氣品質，引發民怨，苗栗市公所今年編列1500萬元專案經費，辦理原已掩埋於掩埋場內廢棄物之破碎及篩分作業，加速可燃廢棄物清運處理，預計花5個月清運完成，盼能有效改善掩埋場廢棄物堆置問題，降低火災風險。

苗栗市西山垃圾場啟用50多年，垃圾量趨近飽和，由於覆土困難，火災風險相對較高，去年垃圾燃燒火警頻傳，因延燒多日才撲滅，濃煙也影響空氣品質，引發民怨。

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苗栗市公所指出，每年度固定編列預算辦理每日家戶垃圾清運及處理費用3000萬元，今年再編列1500萬元，來處理掩埋於掩埋場內廢棄物之破碎及篩分作業，於3月底完成機具進場安裝，現場由廠商配置挖掘機、破碎機、滾筒篩分設備、兩道磁選設備並配合人工撿拾等相關作業進行分類與處；目前已配合竹南焚化廠進廠時段，每週三及週六進行可燃廢棄物清運作業，整體清運期程約5個月，預計清運總量約4500公噸。

市公所表示，西山掩埋場長期堆置之廢棄物導致自燃火災情勢無法具體改善，雖已於現場架設熱源感測器，但風險仍不可控，此次透過專案計畫，進行堆置垃圾破碎篩分與加速去化作業，降低悶燒及火災風險；未來並將持續強化掩埋場管理及防災機制，滾動檢討相關作業流程，以確保廢棄物妥善處理；回應民眾對環境品質與公共安全之關切。

現場由廠商配置挖掘機、破碎機等機具，預計花5個月進行掩埋場垃圾清運。（苗栗市公所提供）

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