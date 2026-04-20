台北港土方暫置區使用衝擊環境交通 八里區民代居民疑慮未解

新北與台北市工務局會勘台北港區的土方暫置場。（記者翁聿煌攝）

中央為解決全國工程土方棄置亂象，由交通部協調台灣港務公司使用台北市及新北市的公共工程土方進行填海工程，並在港區外八里岸邊設置試辦土方暫置場，但是載運土方砂石車進出港區，對地方環境污染及交通影響疑慮，新北市多位地方民意代表20日出席雙北工務單位說明會，要求再次舉辦居民說明會，並研擬有效措施減少污染及降低衝擊。

新北市工務局指出，雙北工務局自4月11日起試辦土石暫置場，面積約0.5公頃、每日25個車次進出，在交通動線與安全控管方面，市府團隊於會勘中說明，目前已針對進出暫置區的重型車輛規劃專用行駛路線進行分流，禁行市區道路以期降低對周邊市區交通的衝擊。

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同時，市府要求運輸車輛除須遵守相關交通法規及裝設GPS管制外，暫置區出入口已設置自動洗車設備，嚴格要求出場車輛須符合車身與輪胎的整潔標準，維護周圍道路路況。

八里區里長聯誼會長張金貴指出，台北港第一、二期的填土工程已完工，他希望土方暫置場直接設在港區內，地方反對設在現在的61線高架橋下位置。

議員陳家琪指出，現在試辦的每日25車次，已經造成當地粉塵飛舞，未來還要擴張到10公頃、每天數百輛車次進出，影響重大，議員鄭宇恩要求，試辦期間就要做好相關的管制措施，否則未來全面通行將會對地方造成嚴重影響，議員們要求擇期再次於八里區公所召開說明會，要讓居民安心。

新北市八里區多位議員關切台北港土方暫置場對地方的衝擊。（記者翁聿煌攝）

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