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    首頁 > 生活

    勞動節連假搭國道客運最低6折 轉在地公車再享一段票免費

    2026/04/20 13:31 記者吳亮儀／台北報導
    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期自5月1日週五起到5月3日週日止，為期3天，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次外，預期假期間將有許多民眾外出旅遊，公路局建議民眾多加利用國道客運，最多可享6折優惠，轉搭在地公車或客運可再享一段票免費。

    公路局今天（20日）說明，自連假前1日至最後1日推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用，包含86條中長途國道客運路線享85折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享6折優惠。

    另外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費，持紙票乘客轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠；指定幸福巴士免費。

    在公路交通方面，公路局預估勞動節連續假期車潮自4月30日週四下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於5月1日至5月2日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從5月2日下午開始至5月3日出現。

    公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道如台1線水底寮路口、台61線鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋等；銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道。

    另外，重要觀光風景地區鄰近路段如台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段及台21線日月潭路段等也容易塞車。

    配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，公路局已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

    勞動節連續假期，公路局推優惠措施，並提醒各處省道易塞車路段。（公路局提供）

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