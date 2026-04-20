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    首頁 > 生活

    「芒果界的LV」即將上市 元宵節大雨影響授粉及收成

    2026/04/20 13:27 記者劉人瑋／台東報導
    枝頭上成串芒果正要轉熟，農民熟練取出腰間袋內的紙袋套上。（民眾提供）

    枝頭上成串芒果正要轉熟，農民熟練取出腰間袋內的紙袋套上。（民眾提供）

    今年元宵節期間，台東下了整整一星期的雨，當時又恰逢夏雪芒果開花授粉期，造成授粉率大大減低，如今夏雪芒果已在枝頭結實累累，農民忙僱工套袋，只是幾年颱風造成果樹的傷害，加上不少果農也放棄種植，農民粗估台東夏雪芒果今年的產量很可能比4年前減少一半。

    再過一個半月，號稱「芒果界的LV」台東夏雪芒果就要上市，為了避免蟲害跟鳥害，農民趕著幫夏雪芒果套袋，僱工從腰間小袋熟練的取出疊好的紙袋將青澀的果實套上，動作連貫。

    農民表示，今年夏雪收成落在6月中至7月下旬，今年有結果的，大部分品質都不錯，由於天候適宜，病蟲害也少，只是前提也是「有收成者」，元宵節當時下了約一週的雨，也讓當時的芒果花授粉困難、收成減少，加上氣候、田間管理，讓這次從顆粒無收到3、5成都有。

    雖然夏雪芒果的售價高，品質好，但面對極端氣候的挑戰，農民是連年虧損，許多果農不堪損失，都忍痛改種其他的農作物。

    有農民表示，在東部要能靠種芒果賺錢「有希望，沒把握」，自己都砍了3公頃芒果樹，實因東部颱風機率太高，雖然夏雪單價高，但「想到果實都被風吹光、毫無收成，也不敢冒險」，目前除了靠傳統盤商售出，也透過網購，希望能賣得好價。

    枝頭上成串芒果正要轉熟，農民熟練取出腰間袋內的紙袋套上。（民眾提供）

    枝頭上成串芒果正要轉熟，農民熟練取出腰間袋內的紙袋套上。（民眾提供）

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