中市今年新學期營養午餐免費 議員要求廚餘處理費要單獨不可納入營養午餐費

多位議員要求營養午餐要跟廚餘處理費分開。（記者蘇金鳳攝）

台中市今年新學期推動公立國中小等學校營養午餐免費，民進黨謝家宜等多位議員質疑，廚餘明年就完全不能餵豬，營養午餐一餐70元，但扣除三章一Q約53元，但並未納入廚餘清潔費，恐影響營養午餐，要求教育局要即早因應，確保學子的午餐品質不打折扣。

副市長鄭照新表示，學子的飲食的品質最高原則，不會影響午餐品質；教育局長蔣偉民表示，教育部公布午餐招標文件，明確廚餘的處理是誰責任，之前是廠商的責任，若新修正不包含廠商責任會另外處置。

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市議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融今天在市議會擔憂明年起廚餘的處理費會影響營養午餐的品質。

謝家宜表示，自去年爆發非洲豬瘟後，廚餘不能用來養豬，廚餘清理費用暴漲，而今年新學期台中即將開始實施免費營養午餐，這些新增的廚餘清理費用成本如何處理，是否反映在供餐品質上。

謝家宜說，台中免費營養午餐一餐70元，但其中包含了17元的補助，實際餐費只有53元，僅比目前營養午餐餐費多了3元，但未來若把廚餘清理成本也計算在內，餐費就比現在減少許多，從而影響餐點品質，將讓學生吃的比以前更差，教育局應正視並儘速定案。

陳雅惠表示，市府至今仍未清楚切分經費結構，若將相關支出混入午餐費中，恐怕最後壓縮到孩子的餐食品質，讓原本照顧學生的政策打了折扣，要求廚餘處理費跟營養午餐要分開。

張芬郁表示，教育局的廚餘減量目標，從每位學生130公克，目前已降低為83公克，目標70公克，若以21萬學生人數計算，等於每日還是有14.7噸的廚餘，不要把營養午餐簡化成「家長出錢變成政府出錢」的概念，政府大量的預算支持後，希望營養午餐可以變成一門營養教育。

副市長鄭照新表示，會重視學子的營養午餐品質。（記者蘇金鳳攝）

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