竹縣竹中國小首辦「曬書節」迎接世界閱讀日 孩子在陽光草地共享閱讀

為響應4月23日「世界閱讀日」，新竹縣竹中國小今天舉辦別開生面的「曬書節」活動。（記者廖雪茹攝）

為響應4月23日「世界閱讀日」，新竹縣竹中國小今天舉辦別開生面的「曬書節（Book Sharing Day）」活動，學生們帶來自己精心挑選的推薦書籍，晾在操場草地上，開心地與同學分享，陽光下孩子們席地而坐，彷彿參與了一場大型「露天書展」。

今天一早的晨間早會，竹中國小約290名學生，興沖沖地將家中珍藏好書帶至操場草地上，1本1本的在太陽下「晾曬」，擺放的書冊，佈置成兩道愛心形狀；接著，小朋友向同學介紹書中精華、分享閱讀心得，交流氣氛相當熱絡。

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校長范靜玉表示，這場打破傳統圖書館安靜閱讀框架的「曬書節」，不僅是一場校園活動，更是一次感官與知識的洗禮。在古時，曬書是為了通風防蟲、保存經典；而在現代校園，學校賦予它新的教育意義：讓孩子在溫暖的陽光與青草地之間，重新感受實體書本的質地與厚度。

范靜玉說，在數位媒體充斥的當下，透過這場儀式，希望引導學生放慢腳步，練習有溫度的敘說與傾聽。而當孩子將私藏好書帶到操場，不再只是個人閱讀，更是一種「分享的生命實踐」。在自由逛書與分享的過程中，學生能遇見平常較少接觸的跨領域讀物，從自然科學到奇幻文學，每一本書都是一扇窗，引領他們看見更廣闊的世界。

竹中國小圖書館兩年前在「玉山黃金種子計畫」的支持下改造，校方並規劃閱讀書單換獎勵等多元活動，鼓勵孩子們大量閱讀，而今日這場以書會友的曬書節，未來擬推廣成為學校共享書香的特色。

竹中國小的學生們帶來自己精心挑選的推薦書籍，晾在操場草地上。（記者廖雪茹攝）

竹中國小圖書館兩年前在「玉山黃金種子計畫」的支持下改造，校方並規劃閱讀書單換獎勵等多元活動，鼓勵孩子們大量閱讀。（記者廖雪茹攝）

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