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    首頁 > 生活

    澎湖監獄冷凍空調班揭牌 公私協力挹注更生復歸新動能

    2026/04/20 12:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖監獄冷凍空調班，正式揭牌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖監獄冷凍空調班，正式揭牌。（記者劉禹慶攝）

    法務部矯正署澎湖監獄今日舉行「冷凍空調職訓場地」揭牌暨捐贈典禮，由國際扶輪3502地區桃園福德扶輪社挹注資源，捐贈符合檢定規格之冷凍空調設備，協助監所建置完善的職訓場地，為收容人復歸社會的技職之路奠定堅實基礎。

    典禮儀式在戒護區教誨堂拉開序幕，隨後由長官及貴賓移師職訓場地共同揭牌。

    澎湖監獄表示，設立「冷凍空調班」係精準對接社會民生之剛性需求，首期12名學員將投入精實的專業課程，強調「訓修合一」，受刑人在監期間除取得專業技術，更能透過維護監內空調設施累積實務經驗，不僅落實「出監即就業」的目標，更有效縮短更生轉銜空窗期，確保其具備自立更生之即戰力。

    此次職訓場地之建置，係由國際扶輪3502地區桃園福德扶輪社主導申請國際扶輪「全球獎助金」計畫，並結合八德陽德扶輪社、桃園福豐扶輪社、桃園山悅扶輪社、桃園福崧扶輪社、桃園福利扶輪社及桃園品酒扶輪社等多個扶輪社共同捐助，合力挹注經費美金7萬5000元，展現跨社合作之公益能量。

    桃園福德扶輪社捐贈澎湖監獄，冷凍空調班設備。（記者劉禹慶攝）

    桃園福德扶輪社捐贈澎湖監獄，冷凍空調班設備。（記者劉禹慶攝）

    冷凍空調班設備四百多萬元，由扶輪社捐贈。（記者劉禹慶攝）

    冷凍空調班設備四百多萬元，由扶輪社捐贈。（記者劉禹慶攝）

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