高雄狼教練遭起訴現身台中聯賽 綠議員爆曲棍球教練流竄

台中市議員江肇國（左）表示，高雄曲棍球教練涉猥褻起訴 竟現身台中球場。（記者黃旭磊攝）

高雄市劉姓曲棍球暨直排輪教練，涉猥褻未成年選手遭高雄地檢提起公訴，台中市民進黨議員江肇國稱，有家長3月底在台中市直排輪曲棍球聯賽，發現劉姓教練在指導學生教練，要求徹查「狼教練流竄台中」事件，台中市副市長鄭照新呼籲公開狼師個資。

台中市議會今天進行第4屆定期會教育文化業務質詢，江肇國在議事廳爆料，稱有高雄劉姓曲棍球教練涉猥褻，遭檢方起訴後，不能進入高雄運動場館，3月28、29日竟出現在台中市直排輪曲棍球聯賽場地，家長及賽事直播都拍到畫面。

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江肇國質詢台中市副市長鄭照新、教育局長蔣偉民及運動局長游志祥，江肇國說，這名狼教練在高雄是要被警察帶走的，竟出現在台中直排球曲棍球聯賽指導教練，聯賽由台中市運動局協辦，狼教練竟從高雄流竄台中，要求建立兒少工作證、狼師查詢系統讓家長安心。

鄭照新答詢表示，由教育局負起審查責任並從兒少通報系統檢討，他個人建議開放吹哨者，讓家長、議員都看到兒少安心系統，（狼師）個資不需要保障，要讓家長都看到。

家長向台中市議員江肇國爆料，稱曲棍球教練（紅圈右）涉猥褻起訴竟現身台中球場。（讀者提供）

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