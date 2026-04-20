鳥糞「空襲」頻傳！ 基市田寮河畔部分停車格暫塗銷

基隆市田寮河畔仁一路停車格，每年進入鷺科鳥類繁殖期，不知情的車主愛車停放過久，就會慘遭鳥屎突襲愛車，慘不忍睹。（記者俞肇福攝）

基隆市田寮河畔（仁一路段）路邊停車格，近幾年屢屢傳出鳥糞從天而降，造成停在田寮河邊的車主看到愛車遭鳥糞空襲，有苦難言；由於5月到8月是鷺科鳥類棲息與繁殖熱季，交通處巡查人員發現有些格位出現鳥糞污損。為防患未然，基隆市政府交通處將派員針對該區段高風險車格進行塗銷，維護車主權益與停車品質。

基隆市區的鷺科繁殖棲地，原本在西定河匯入旭川河處沉砂池畔的樹上，因為當地雖然車輛川流不息，但少見行人。多年前市府在沉沙池興建污水處理設施，將樹木移除，鷺科轉移到田寮河畔金雞橋兩側的行道樹築巢，且越聚越多，仁一路這側的鷺鷥林還往美猴橋方向擴大。今年受行道樹修剪程度的影響，仁一路側的鷺鷥林位置，主要集中在美猴橋和吉羊橋間的行道樹。

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由於時序進入鷺科繁殖季，行道樹上滿是小白鷺、黃頭鷺和夜鷺的鳥巢，除了成雙成對的親鳥聚集，也會有雛鳥孵化成長，鳥類排泄物從天而降，路過行人防不慎防，而車主來開車時，看到汽車被鳥糞污染忿忿不平。

交通處接獲通報，前往現場查看評估後，交通處決定近日塗銷高風險車位，從源頭免除潛在的停車風險，以預防性措施維護車主權益與停車品質。待繁殖季污染問題結束後，再檢討是否恢復劃設停車格，或採其他活化方案。

至於暫時塗銷的停車格，衍生的停車問題，交通處呼籲民眾可多加利用周邊路外停車場。後續交通處也將主動與都發處、產發處等單位跨局處協調，評估於非繁殖季進行適當的樹冠修剪等配套措施，以兼顧城市綠化生態與市民生活品質。

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