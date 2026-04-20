為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廢棄家電變身遊樂園 這裡成高雄最夯景點

    2026/04/20 12:18 記者葛祐豪／高雄報導
    漂浮於高美館湖面的計程車。（圖擷自高雄旅遊網）

    漂浮於高美館湖面的計程車。（圖擷自高雄旅遊網）

    第三屆台電公共藝術祭《奧拉之城 III — 未來已讀》，於4月3日至6月7日在高美館戶外園區展出，將廢棄家電變身遊樂園，還有計程車漂浮高美館湖面，展出10幾天來成為高雄最夯的景點，獲得「高雄旅遊網」推薦。

    台電自2019年推動「奧拉之城」（Electri City）公共藝術計畫，從首屆《來自電之國的邀請》，到第二屆《現實終端》，皆在中央公園創造極大的號召力，把電能建設轉譯為浪漫的敘事語言；今年特別在高美館的邀請之下移師北高雄，將藝術家的電能奇想融入自然棲地。

    此次展覽集結15組藝術家，以藝術創作連結電力網絡，跨界構築了結合音樂MV、魔法卡牌遊戲、繪本的「奧拉宇宙」，讓整座美術館園區如同巨型的「訊號接收器」；展出以來，每天都吸引許多親子前往參觀、體驗。

    「高雄旅遊網」指出，這項展覽結合藝術 、永續與互動體驗，讓整個高美館化身為大地遊戲展區！戶外園區作品宛如廢棄家電打造的遊樂園，有漂浮於湖面的計程車裝置、超大型測量尺、會發出聲音的盪鞦韆、如岩石般堆疊的組裝雕塑等，每一件都值得親自解鎖。

    《奧拉之城 III — 未來已讀》將持續展出至6月7日，地點在高美館戶外園區，⁣互動開放時間為每天下午3點至6點（每週一休展）。⁣

    「奧拉之城III 」 將廢棄家電變身遊樂園，成為高雄最夯的景點。（圖擷自高雄旅遊網）

    「奧拉之城III 」 將廢棄家電變身遊樂園，成為高雄最夯的景點。（圖擷自高雄旅遊網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播