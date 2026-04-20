廢棄家電變身遊樂園 這裡成高雄最夯景點

漂浮於高美館湖面的計程車。（圖擷自高雄旅遊網）

第三屆台電公共藝術祭《奧拉之城 III — 未來已讀》，於4月3日至6月7日在高美館戶外園區展出，將廢棄家電變身遊樂園，還有計程車漂浮高美館湖面，展出10幾天來成為高雄最夯的景點，獲得「高雄旅遊網」推薦。

台電自2019年推動「奧拉之城」（Electri City）公共藝術計畫，從首屆《來自電之國的邀請》，到第二屆《現實終端》，皆在中央公園創造極大的號召力，把電能建設轉譯為浪漫的敘事語言；今年特別在高美館的邀請之下移師北高雄，將藝術家的電能奇想融入自然棲地。

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此次展覽集結15組藝術家，以藝術創作連結電力網絡，跨界構築了結合音樂MV、魔法卡牌遊戲、繪本的「奧拉宇宙」，讓整座美術館園區如同巨型的「訊號接收器」；展出以來，每天都吸引許多親子前往參觀、體驗。

「高雄旅遊網」指出，這項展覽結合藝術 、永續與互動體驗，讓整個高美館化身為大地遊戲展區！戶外園區作品宛如廢棄家電打造的遊樂園，有漂浮於湖面的計程車裝置、超大型測量尺、會發出聲音的盪鞦韆、如岩石般堆疊的組裝雕塑等，每一件都值得親自解鎖。

《奧拉之城 III — 未來已讀》將持續展出至6月7日，地點在高美館戶外園區，⁣互動開放時間為每天下午3點至6點（每週一休展）。⁣

「奧拉之城III 」 將廢棄家電變身遊樂園，成為高雄最夯的景點。（圖擷自高雄旅遊網）

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