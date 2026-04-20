台鐵調車事故6年76件人為居多 運安會：確實偏高

立法院交通委員會邀請20日國家運輸安全調查委員會主任委員林信得列席報告業務概況，並備質詢。（記者廖振輝攝）

台鐵調車事故頻傳，立委關切，台鐵公司化後相關件數不減反增。運安會今天表示，自2019年至今共發生76件調車事故，以人為因素居多，主委林信得坦言，台鐵調車事故確實偏高。

立法院交通委員會今天邀請國家運輸安全調查委員會主任委員林信得列席報告業務概況，並備質詢。

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國民黨立委洪孟楷今天質詢時表示，台鐵調車事故2022、2023年各14件、16件，而自2024年公司化後，調車事故件數未減少，2024年、2025年各20件，且有發生傷亡。

林信得指出，台鐵調車事故確實偏高，自運安會2019年8月成立至今，共發生76件調車事故，以人為因素居多，前3大事故類型分別為出軌28件、擠岔有26件、衝撞有13件，發生地點以七堵調車場最多，其次是花蓮機務段。

洪孟楷質疑，上述兩處事故頻傳，是否與訓練不足或人力短缺有關，他指出，台鐵每次僅回應會持續努力、加強改善，但若確實需要補充人力，就應明確加人，若訓練時數不足，也應該提升，「不能每一次都說人手不足，到時候就是第一線人員倒楣。」

民進黨立委李昆澤指出，今年1月至3月已經發生5件調車事故，顯示目前軌道安全已讓旅客有重大疑慮，他認為，調查重點應包括調車路徑、設定人員的操作程序、調車人員的引導以及通訊方式的相關作業分工規範、場站號誌維修管理等。

運安會表示，針對調車事故立案調查共5件，事故原因主要分為兩大面向，一是人為操作，包括調車作業人員的工作分配、協調，以及對標準作業程序（SOP）的落實程度；二是設備維護問題。

運安會指出，今年3月花蓮縣和仁車站柴電機車與水泥貨物列車衝撞導致出軌事故以及七堵調車場發生2列EMU900區間車相撞導致出軌，皆已合併立案調查，將朝人力運用、訓練、人員對SOP落實度進行深度分析，預計最快9月公布事實資料報告。

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