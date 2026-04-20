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    首頁 > 生活

    新北「終身學習商鋪」串聯百家商店 300堂免費課程開跑

    2026/04/20 12:14 記者賴筱桐／新北報導
    新北市教育局舉辦「終身學習商鋪記者會」，邀請各領域職人參與。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局舉辦「終身學習商鋪記者會」，邀請各領域職人參與。（記者賴筱桐攝）

    活到老、學到老！新北市教育局今（20）日舉辦「終身學習商鋪」啟動記者會，串聯全市29區、逾100家特色商鋪，自5月起推出超過300堂免費職人課程，首度導入AI主播導覽，協助民眾快速掌握課程內容，在日常生活中，隨時隨地都能學習。

    教育局長張明文表示，終身學習商鋪的推動核心為學習不再侷限於教室，而是走進城市日常，讓大街小巷都成為學習的起點，透過串聯在地商鋪與職人，將專業技藝與生活知識，轉化為民眾可參與的課程。新北市自2022年系統推動學習型城市，2024年獲教育部認證為六都唯一學習型城市。

    張明文說，今年首度導入AI主播導覽服務，擔任學習資訊的引導工具，協助民眾快速認識各區商鋪特色與課程內容。未來每間參與計畫的商鋪將陸續建置專屬AI主播，上架於「新北學習地圖」網站，讓民眾隨時隨地認識課程，規劃個人學習路徑，提升終身學習的便利性。

    啟動儀式由教育局與商鋪代表共同完成「職人點燈」，象徵新北各地職人技藝串聯成城市學習網絡。永和「順安堂蔘藥行」負責人邱錦章邀請張明文體驗中藥防蚊包手作活動。邱錦章表示，中藥技藝不只是傳統產業，更是生活智慧的累積，透過終身學習商鋪平台，將原本看似深奧的藥材知識轉化為生活課程，讓民眾在實作中理解與應用。

    教育局表示，2026年終身學習商鋪自5月起陸續開課至12月底，課程涵蓋生活工藝、飲食文化、健康養生、藝術美感及在地產業體驗等多元主題，並結合「官方LINE集點」與「社區大學學習獎勵金」方案，鼓勵市民走進街角商鋪，讓學習成為生活一部分，可上「新北市學習地圖網」報名及查詢課程資訊。

    永和「順安堂蔘藥行」老闆邱錦章（右）指導教育局長張明文（左）製作中藥防蚊包。（記者賴筱桐攝）

    永和「順安堂蔘藥行」老闆邱錦章（右）指導教育局長張明文（左）製作中藥防蚊包。（記者賴筱桐攝）

    新北市終身學習商鋪課程自5月開始延續至12月底，串聯百家商店開設約300堂免費課程。（記者賴筱桐攝）

    新北市終身學習商鋪課程自5月開始延續至12月底，串聯百家商店開設約300堂免費課程。（記者賴筱桐攝）

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