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    首頁 > 生活

    高雄獨老戶一年多1.4萬 張博洋：善用智慧科技守護長輩

    2026/04/20 12:14 記者王榮祥／高雄報導
    張博洋建議社會局善用智慧科技守護獨居長輩。（記者王榮祥翻攝）

    張博洋建議社會局善用智慧科技守護獨居長輩。（記者王榮祥翻攝）

    高雄去年獨老戶數相較前一年增加約1.4萬戶，總數破11.4萬戶，高市議員張博洋認為現有緊急救援系統多需長輩「按下」求救，對昏迷或嚴重跌倒者無效，建議市府爭取中央經費，透過智慧科技建置社會安全網。

    張博洋表示，隨高齡化與少子化，獨居已成為常態，潛藏生病、跌倒卻求助無門危機，社會局雖提供「老人在宅緊急救援連線服務」，但該服務核心在於長輩必須「主動按下隨身按鈕」才能發出求救訊號，若因急性中風昏迷、嚴重跌倒或失去意識，可能無法及時通報。

    他提到社會局先前與高雄榮總合作開發AI APP，並在苓雅區試辦獨老清查，但應進一步強化主動式偵測的智慧裝置設施。

    張博洋舉例外縣市做法，可導入免穿戴、無攝影鏡頭及兼顧隱私與安全的智慧監控，例如智慧插座、門窗感應、跌倒偵測、智慧電表、空氣與淹水感測等智慧裝置，透過一個簡單的智慧裝置，就能守護獨居老人，強化社會安全網。

    他注意到行政院日前已通過「獨居老人關懷服務計畫」，預計兩年投入62.5億元擴大補助各縣市獨居長者關懷，建議社會局積極爭取這筆經費，結合社會局與衛生局長照資源，針對高風險獨居長輩導入智慧監測，用科技守護長輩的居家安全。

    社會局長蔡宛芬答詢，今年因適逢選舉及農林漁牧普查，里幹事工作量增加，因此暫以75歲以上獨居長者為主要對象進行推動，預計明年將可完成全市範圍內的普查；針對智慧科技應用，蔡宛芬表示，目前相關APP仍在開發階段，未來將研議更多智慧科技的導入。

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