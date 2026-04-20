桃園燈會燈組移置龜山滯洪池 居民問號「駕鶴歸西嗎?」

2026桃園燈會「白鷺入畫」燈組，移置龜山公滯一滯洪池續展。（水務局提供）

2026桃園燈會落幕後，燈組陸續由公、私單位認養並移至新地點續展，其中，桃市府水務局認養的「白鷺入畫」燈組，移置龜山公滯一滯洪池續展，卻被民眾誤解成「駕鶴西歸」，水務局強調，每個人的觀點不同，但燈組是白鷺鷥並非駕鶴西歸，也希望藉著白鷺鷥的元素，讓民眾了解近年河川治理成效，同時也會在現場放置燈組說明，避免民眾誤解。

桃園燈會「白鷺入畫」燈組近日移置龜山公滯一滯洪池續展，陸續引來民眾質疑「好好的公園景觀被破壞了」、「晚上經過很像告別式的外觀」、「這是駕鶴西歸嗎」、「華國美學又來」，甚至有網友發起要求相關單位撤除。

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水務局表示，滯洪池主要作為防災使用，市府重視居民休憩空間，因此將滯洪池改為乾式滯洪池，此次燈會燈組相當漂亮，為了再次利用而將亮點延續至公滯一滯洪池，民眾觀賞時各有不同觀點，但重申燈組名稱為「白鷺入畫」，並不是「駕鶴西歸」，主要是希望讓滯洪池再度發光，並跟民眾日常生活結合，讓滯洪池的功能最大化，除了防災功能，也是民眾平常休憩地點，會將燈會留下的告示牌裝設於現場，讓民眾了解裝置藝術的發想及設置目的。

水務局強調，水務局納管9大河川並持續進行整治，白鷺鷥已隨處可見，代表治理具有成果，因此希望將白鷺鷥元素推廣至公園，讓民眾感受河川治理成果及生態多元性。

2026桃園燈會「白鷺入畫」燈組，移置龜山公滯一滯洪池續展。（水務局提供）

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