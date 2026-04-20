北台8縣市種百萬棵樹達里程碑 侯友宜邀全國共同響應

新北市政府今天舉行「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫成果發表會。（記者賴筱桐攝）

北台灣8縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，今（20日）在「422世界地球日」前夕舉辦1週年成果發表記者會，新北市長侯友宜與北台7縣市代表共同宣布，達成「種植百萬棵樹」的里程碑，累計目前為止已種下123萬棵樹苗，今年將啟動巡迴車至各縣市，號召更多地方政府、企業及民間團體共同參與，營造永續環境。

「北台區域發展推動委員會」由新北市、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣等8縣市組成，共同推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，透過跨縣市資源整合，建立專屬植樹資訊平台，提供免費苗木及媒合公有土地種植，公私協力在都市、郊區及臨海地區展開植樹行動，不僅與學校合作推動校園植樹，也結合企業ESG行動及民間力量，使永續行動遍地開花。

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新北市長侯友宜表示，計畫在短短1年內達成百萬棵植樹成果，減碳量超過1284噸，關鍵在於各縣市政府與民間力量積極投入與協力合作，讓植樹不僅是一項環境行動，更是對未來世代的承諾。新北市未來將持續推動多元植樹政策，結合都市造林、企業認養及社區參與，深化環境保護作為，讓「種下一棵樹」成為全民日常的一部分。

記者會表揚59家積極參與植樹行動的企業、團體及學校，包括台積電、華碩電腦、新光人壽、信義房屋、日勝生、圓剛科技、台電北展館及台灣港務公司基隆港務分公司等。其中「元杉森林」將植樹行動推展至全國，不僅在台東種下逾4萬棵樹苗，全國累計新植造林更突破13萬棵。此外，攜手台大實驗林在花蓮縣推動生物多樣性專案，更記錄到食蛇龜及長鬃山羊等野生動物的珍貴足跡。

北台8縣市共同達成百萬人種百萬棵樹的里程碑，今年將啟動巡迴車至各縣市，號召更多地方政府、企業及民間團體參與。（記者賴筱桐攝）

北台8縣市共同推動百萬人種百萬樹計畫，累計目前已種下123萬棵樹苗。（記者賴筱桐攝）

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