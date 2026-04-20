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    首頁 > 生活

    古蹟×SEL 立人國小繪本跨域合作隨時隨地可讀

    2026/04/20 12:02 記者王姝琇／台南報導
    立人國小攜手祀典武廟出版特色繪本，打造「紙本讀、數位讀、趣走讀」學習新典範。（記者王姝琇攝）

    立人國小攜手祀典武廟出版特色繪本，打造「紙本讀、數位讀、趣走讀」學習新典範。（記者王姝琇攝）

    北區立人國小攜手國定古蹟台灣祀典武廟推動跨域合作，結合社會情緒學習（SEL），出版《翻閱臺灣祀典武廟》、《外公送的布娃娃》與《黑夜裡的三道光》的3本特色繪本，展現文化傳承與品格教育融合的創新成果。

    立人國小校長王全興強調，古蹟教育結合SEL，是讓孩子「讀歷史、學做人」的重要途徑；而整合推動「紙本讀、數位讀、趣走讀」，更讓學習從閱讀出發，走向體驗與實踐；此次透過繪本出版，學生不僅成為文化的學習者，更成為價值的實踐者與傳播者。

    王全興分享，3本繪本各具特色，《翻閱臺灣祀典武廟》以翻翻書形式，引導讀者探索古蹟歷史與文化內涵；《外公送的布娃娃》由學生自寫自繪呈現親情與感恩；《黑夜裡的三道光》透過象徵故事，傳達勇氣、希望與支持。

    除了紙本閱讀外，校方更延伸發展數位閱讀，透過影音導覽與互動資源，讓學生與讀者可隨時隨地「數位讀」，深化理解與感受。「趣走讀」帶領學生實地走訪祀典武廟及校園古蹟，讓知識從書本走入真實場域，學生在走讀中觀察、提問與表達，讓文化學習更具溫度與深度。

    此外，將「仁、義、禮、智、信」對應SEL五大面向，結合紙本讀、數位讀與趣走讀3種學習方式，透過走讀古蹟、導覽解說與創作歷程，引導學生進行情緒覺察、人際互動與價值判斷的學習。

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