發芽就整顆丟掉！美國加工用馬鈴薯輸入標準 防檢署：和國產加工一致

美國加工用馬鈴薯輸入標準和我國加工馬鈴薯標準一致，防檢署表示，若有發霉發芽，就會整顆丟掉，並且會有邊境與加工廠雙重把關。（彭博）

食藥署日前訂定美國加工用馬鈴薯規定，明明馬鈴薯若有腐爛或發芽等情況就必須整顆丟棄，卻被謠傳指仍可輸入，農業部防檢署今（20日）表示，加工用馬鈴薯的檢疫標準和國內加工用馬鈴薯完全相同，還新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序，相關管理做法與日本一致。

今年2月我國公告「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，防檢署表示，規定維持不得罹染8種病蟲害的規定不變外，另針對加工馬鈴薯新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序，以及輸出檢疫須確認無發芽及無土壤等規定。至於在食品安全管理方面，加工用馬鈴薯茄鹼含量須符合不超過200ppm規定，標準與國內供加工用馬鈴薯一致，以維持一致食安要求。

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防檢署進一步指出，美國加工用馬鈴薯輸入時，若發現有發芽、腐爛或發霉情形，將通知衛福部食藥署，依照標準作業程序直接送往指定加工廠，貨櫃一到加工廠，有發芽、腐爛或發霉的馬鈴薯都必須整顆棄置銷燬，透過邊境查驗與加工廠選別監管的雙重機制，為國內農業環境安全及國人食安嚴格把關。

防檢署表示，過去美國馬鈴薯無論鮮食或做加工用，進口時都適用「食用馬鈴薯輸入檢疫條件」，因加工用與鮮食用馬鈴薯進口後流向不同，台美雙方經過基於科學原則的多次討論，同意參考日本做法，針對加工馬鈴薯另訂檢疫條件。

防檢署說明日本做法，日本針對美國加工用馬鈴薯進口，在檢疫上除要求不得罹染特定病蟲害及附帶土壤外，亦要求施用發芽抑制劑；食品衛生方面，則須符合龍葵鹼及農藥殘留標準。即使通過邊境查驗，產品進入日本指定加工廠後，如於選別過程中發現芽體長度超過0.5公分，仍須將該顆馬鈴薯分離，不得進入加工產線。

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