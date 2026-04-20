「重返月球」紀錄片將播出 台灣科研登國際太空舞台

國際級科學紀錄片「重返月球：太空新世紀」將於4月23日播出，兩項關鍵技術與科學依據來自中央大學研究團隊。（圖由公共電視提供）

台灣太空科研登上國際舞台。國立中央大學參與的科學紀錄片「重返月球：太空新世紀（Destination Moon: The New Space Age）」，由公共電視攜手法國France TV與ZED共同製作，並結合日本NHK、德國ZDF等國際媒體資源完成，將於歐美多個主流頻道播出。片中納入中央大學研究團隊的關鍵成果，展現台灣在新太空時代的科研實力。

紀錄片以美國NASA「阿提米絲計畫」為主軸，透過第一人稱敘事，描繪人類重返月球、探索月球南極水資源的任務進展，並呈現太空探索所面臨的環境挑戰與技術突破。中央大學是亞洲唯一入選的學術單位，兩項重要研究成果成為片中科學敘事的關鍵依據。

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在太空環境風險評估方面，中央大學太空科學與工程學系主任張起維帶領團隊研發的「深太空輻射探測技術」，為片中太陽閃焰情節提供科學基礎。張起維說明，該技術可提升儀器在高輻射環境下的穩定性與可靠性，對未來登月與深空任務中太空人安全與設備運作具有重要意義，展現台灣在太空工程領域的研發能量。

此外，在太空生醫領域，中央大學生醫科學與工程學系副教授許藝瓊帶領團隊，針對「月塵對生命影響」的研究，也成為紀錄片的重要科學支撐。許藝瓊指出，月球微粒可能穿透細胞並造成損傷，對太空人健康帶來潛在風險，相關發現可作為未來太空衣設計與月球基地防護的重要參考。凸顯台灣在跨領域太空研究的前瞻布局。

紀錄片除呈現太空科技進展，也透過「地球升起」畫面，引導觀眾反思地球環境與永續議題，連結太空探索與人類未來發展。中央大學校長蕭述三表示，透過國際合作與影像傳播，讓台灣科研成果被世界看見，亦有助於提升國際學術能見度。

「重返月球：太空新世紀」將於4月23日及4月30日晚間9點在公視頻道播出，並同步於公視及TaiwanPlus英語平台上架。透過紀錄片呈現，觀眾不僅能了解全球太空發展趨勢，也能看見台灣在國際科研舞台上的重要角色，進一步思考人類與地球未來的關係。

中央大學生醫系副教授許藝瓊團隊針對「月塵對生命影響」的研究成果，提供重要科學指引。（圖由公共電視提供）

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