進口發芽馬鈴署？盧秀燕：發芽馬鈴薯有毒 食安不可妥協

台中市長盧秀燕表示，發芽馬鈴薯有毒， 食安不可妥協、降級。（記者歐素美攝）

政府進口發芽馬鈴薯？近日外界對進口馬鈴薯食用安全產生疑慮，台中市長盧秀燕今天接受採訪時表示，食安最重要，不可以妥協，也不可以降級放鬆標準；立法院副院長江啟臣也表示，食安零容忍，政府把關絕對要做在前面，千萬不要讓民眾擔心吃的東西或用的東西。

立法院社福及衛環委員會將於周三邀衛福部等部會，就「美國貿易代表署發布2026 NTE提及技術性貿易壁壘或SPS壁壘.....對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」進行報告，並要求對美方要求開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發霉）可整批進口，對我國食安造成的可能衝擊做出說明，衛福部長石崇良雖澄清，開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，仍須有證明等才能進口，但媒體報導仍引發民眾憂慮。

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台中市長盧秀燕今天在東勢接受採訪時表示，食安最重要，不可以妥協，也不可以降級放鬆標準，這兩天看到很多營養師及農業專家說馬鈴薯如果發芽會有毒，強調「不能因此降低我們的標準，讓發芽的馬鈴薯進口」，放鬆標準是不可以的，維護食安第一要務。

在場的立法院副院長江啟臣也表示，食安零容忍，不管怎樣，政府把關絕對要做在前面，千萬不要讓民眾擔心吃的東西或用的東西，食安絕對是大家的共識。

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