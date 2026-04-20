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    首頁 > 生活

    280汽車位+610機車位 彰化南郭路立體停車場今上梁、11月完工

    2026/04/20 11:49 記者張聰秋／彰化報導
    縣府今為南郭路立體停車場工程舉辦上梁典禮，祭祀祈福如期完工。（記者張聰秋攝）

    縣府今為南郭路立體停車場工程舉辦上梁典禮，祭祀祈福如期完工。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今（20）天上午在縣府大樓旁南郭路立體停車場工地舉行上梁典禮，宣告主體結構接近完成，工程預計今年11月完工，力拚年底啟用。這是全縣首座結合商店的停車場，有商業空間與電動車充電設施，盼一併解決縣府、永樂街及彰基商圈長年停車空間不足的問題，強化市中心交通與生活機能。

    縣長王惠美致詞指出，該停車場過去平面，如今改為立體就是要解決交通問題，有賴中央經費補助，議會支持讓縣府自籌經費能往上再增加1成，才填補促成總經費5億3957萬的工程，1年多來的施工期間造成噪音與進出不便，縣府很感謝居民的包容，官民通力合作，可望如期於今年11月讓停車場蛻變成功。

    基地位在南郭路與博愛街口，與縣府大樓僅一街之隔，工程去（2025）年3月動工，總經費5億3957萬元，其中，中央補助2億3260萬7000元、縣府自籌3億696萬3000元，興建地下1層、地上4層停車場，完工後可提供汽車280席、機車610席，並設置37席電動車位。

    縣府交通處表示，停車場1樓另規劃約37坪商業空間，未來將引進超商或輕食服務，補足周邊生活機能。同時為了避免車輛排隊影響交通，停車場出入口設計避車彎與儲車空間，並導入智慧停車管理系統，一併改善過去進場回堵南郭路的問題。

    立體停車場為地下1層、地上4層，1樓結合商店的停車場。（記者張聰秋攝）

    立體停車場為地下1層、地上4層，1樓結合商店的停車場。（記者張聰秋攝）

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