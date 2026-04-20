為考生應援 台南開基玉皇宮祈福贈金榜題名水

台南北區成功國中師生代表到開基玉皇宮參拜祈求國中會考能順利過關。（台鹽公司提供）

國中會考5月16、17日登場，台鹽公司與台南北區開基玉皇宮合作舉行應考祈福活動，即日起考生參與該廟的祈福活動，即可獲贈限量「金榜題名水」與廟方加持過的文昌筆。

成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲帶領師生代表虔誠參拜玉皇上帝與五文昌帝君，祈願46位應屆畢業考生順利錄取理想高中職校志願，台鹽董事長丁彥哲與開基玉皇宮主委涂大松共持「金榜題名水」於天公爐前過爐，送給成功國中應屆畢業學子，祝福考生會考「試試攏歐趴」。

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丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水以「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，打造甘甜順口的熟水口感，幫助考生在炎熱考場中快速解渴，維持最佳狀態，今年金榜題名水特別以紅蓋及Q版文昌君揮毫的吉祥圖案，要讓考生喝出滿滿好運。

即日起考生前往玉皇宮參拜買「文昌帝君光明金」，內含考試疏文、文昌符、金紙、意喻「高」中的糕仔；另送1瓶台塩金榜題名水與兩入裝文昌筆。

台鹽公司董事長丁彥哲（右）與開基玉皇宮主委涂大松（左）、成功國中校長鄭文鵬（中）共持「金榜題名水」於天公爐進行過爐儀式，象徵為考生注入祝福與好運。（台鹽公司提供）

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