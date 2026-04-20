教育部擴大表揚特教服務久任人員，鼓勵長期投入。圖為去年教育部長鄭英耀公開表揚得獎者。（圖由教育部提供）

為表揚大專校院特殊教育服務人員的長期投入，教育部今（20）日公布今（2026）年度大專校院特教服務表揚計畫，即日起至4月30日開放報名。今年特別擴大「特殊教育服務久任人員」表揚機制，服務滿5年以上即可納入表揚，之後每滿5年表揚1次，最高可至35年，強化對長期耕耘特教人員的肯定。

教育部學特司科長謝昌運說明，表揚對象分為3類，包括「特殊教育服務久任人員」、「特殊教育服務績優人員」及「特殊教育特色學校」，希望透過制度化表揚，肯定第一線輔導人員與學校的努力，並促進專業經驗的交流與傳承。

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謝昌運表示，為提升榮譽感與影響力，教育部規劃於今年8月結合「大專校院資源教室新進輔導人員工作研習」舉辦頒獎典禮，屆時將頒發感謝狀、獎牌或獎狀，並針對績優人員與特色學校的具體事蹟，製作手冊與影片，提供各校參考運用。

謝昌運指出，大專校院特殊教育服務人員在支持身心障礙學生學習與生活適應上扮演關鍵角色，透過資源教室與相關輔導措施，協助學生克服學習障礙、順利完成學業，此次擴大久任人員表揚，除肯定長期付出，也鼓勵更多專業人力持續投入特教服務。

謝昌運提醒，有意報名者須備妥申請表及相關資料，經學校審核後，於4月30日前函報承辦學校國立高雄師範大學，詳細資訊可至表揚計畫網站查詢，教育部鼓勵各大專校院踴躍推薦優秀人員與學校參與，共同推動更完善的特殊教育支持系統。

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