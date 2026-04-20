高市議員邱于軒夫婿涉竄改中國、越南食材標籤流入校園 高市府回應

中國芝麻及越南香菇被「洗產地」並流入校園，高市教育局指若廠商違約，最重可罰款並終止合約。（資料照，高雄市教育局提供）

國民黨高雄市議員邱于軒老公張簡正偉開設的大發食材行，涉嫌將中國芝麻及越南香菇改標籤假冒是台灣的國產食材，販售給高雄多家餐飲店家並流入校園營養午餐，高雄市教育局回應，若有違約，最重可罰款並終止合約。

對於張簡正偉開設的大發食材行違反「食品安全衛生管理法」並更涉及詐欺遭檢方偵辦，高雄市衛生局表示，已配合高雄地檢署指揮偵辦中。

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至於中國芝麻及越南香菇被「洗產地」改成台灣產並流入校園，食材標示不實，高雄市教育局回應，有關包裝食品標示相關規範權管單位為衛生機關，學校依據食品安全衛生管理法規定辦理驗收，另基於偵查不公開，教育局將全力配合檢調單位調查。倘有違約，依午餐契約規定辦理，最重可罰款並終止合約。

教育局進一步說明，學校依教育局「高雄市午餐工作手冊」中食材驗收標準規定進行驗收，核對廠商提出之出貨單、檢驗合格證明或三章一Q標章（示），若廠商違反上述規範，應依契約對廠商進行扣款、罰款或終止合約等。

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