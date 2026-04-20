科技人獻聲送暖！旺宏愛樂社&豎琴社 中醫大新竹附醫公益演出

旺宏電子「愛樂社」攜手「德國桌上豎琴社」，以「聲入心林：Music in the Mind」為題，於中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦公益音樂會。（圖由中醫大新竹附醫提供）

旺宏電子「愛樂社」攜手「德國桌上豎琴社」，以「聲入心林：Music in the Mind」為題，於中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦公益音樂會，帶來〈愛情的喜悅〉等8首精彩曲目，曲風橫跨抒情與歡樂，科技人展現音樂才華，將音樂化為療癒人心的力量。

旺宏電子企業關係室處長暨旺宏教育基金會執行長張宜如，期盼能透過歌聲與琴聲，為病友及醫護人員送上溫柔陪伴與心靈慰藉。中醫大新竹附醫院長陳自諒代表院方表達感謝，並由執行長張宜真代表致贈感謝狀。

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張宜如分享，她高三考上大學，暑假時曾短暫學習聲樂，之後未有機會持續精進，但對音樂的熱愛始終未曾消退。去年7月，她號召一群熱愛歌唱的同仁，在公司成立「愛樂社」並擔任社長，她發現社員們臥虎藏龍，不僅有歌唱好手，也有琴藝精湛的工程師，平時甚至會自彈自唱舉辦小型分享會。

旺宏電子產品工程部的Felix表示，加入愛樂社後，認識了許多對音樂懷抱熱情的伙伴，也特別邀請同事一同加入，大家利用午休時間，在老師指導下精進歌唱技巧，不僅能培養興趣，也能有效紓壓，在工作之餘找到放鬆心情的出口，能夠將平日練習成果帶到醫院公益演出，更讓這份熱愛多了一層溫暖的意義。

此次旺宏「愛樂社」與「桌上豎琴社」共帶來8首精彩曲目，包括〈愛情的喜悅〉、〈美女與野獸〉、〈小小世界〉、〈花香〉、〈愛情限時批〉、〈屋頂〉、〈If Only〉及〈手牽手〉。

旺宏電子「愛樂社」攜手「德國桌上豎琴社」，以「聲入心林：Music in the Mind」為題，於中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦公益音樂會。（圖由中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫執行長張宜真（左5）代表致贈感謝狀，感謝旺宏電子公益演出將音樂化為療癒人心的力量。（圖由中醫大新竹附醫提供）

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