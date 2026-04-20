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    桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」動向揭曉 落腳八德千塘行旅續展

    2026/04/20 10:58 記者鄭淑婷／桃園報導
    2026桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」，移置八德區千塘行旅續展。（觀旅局提供）

    2026桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」，移置八德區千塘行旅續展。（觀旅局提供）

    2026桃園燈會已於3月圓滿結束，燈會期間吸引超過167萬人次參觀，桃市府觀光旅遊局將展區燈組循環再利用，其中，最受矚目的主燈「飛馬耀桃園」動向正式揭曉，由深耕桃園35年的登瑞集團典藏，移置八德區千塘行旅Chien Tang Art Hotel續展，讓原本屬於節慶的記憶轉化為藝術亮點。

    觀旅局表示，為了落實環境保護與藝術永續，觀旅局媒合各界典藏意願，讓具代表性的藝術作品在燈會謝幕後，能迅速找到適合的棲身之所，首波由桃市府水務局、體育局及桃園區公所等單位認養部分燈組，「馬上鑽」藝術作品於現地桃園第一河濱公園留存，另，喵喵送福、白鷺入畫及海芋等燈組於龜山公滯一滯洪池續展，讓燈會的光影藝術延伸至市民日常的休閒空間，落實資源永續再利用，而最受民眾喜愛的主燈「飛馬耀桃園」，則由登瑞集團旗下的千塘行旅接手，千塘行旅此次以物留桃園為核心概念，透過主燈的再利用與空間轉譯，將一次性的節慶裝置轉化為長期的公共藝術資產，不僅延續其文化生命，也讓城市記憶得以被保存與再詮釋。

    觀旅局表示，移置過程也與原製作團隊密切合作，針對結構拆解、運輸及重新組裝等環節進行專業評估與優化，確保作品安全與完整性，主燈金屬馬將在千塘行旅的戶外場域持續綻放光彩，白天展現細膩工藝、夜晚則與環境光影交織，為八德增添更多面向的質感與浪漫氛圍，成為觀光美學的新地標，並感謝登瑞集團千塘行旅展現企業社會責任，認養燈會主燈並支持地方活化持續發光。

    2026桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」，移置八德區千塘行旅續展。（觀旅局提供）

    2026桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」，移置八德區千塘行旅續展。（觀旅局提供）

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