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    首頁 > 生活

    三月瘋媽祖！中市綠議員嘆遶境蹭熱度、武術文化恐消亡

    2026/04/20 11:26 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨議員施志昌（右）憂心「大甲 53 庄」武術文化恐消亡 。（議員提供）

    民進黨議員施志昌（右）憂心「大甲 53 庄」武術文化恐消亡 。（議員提供）

    中台灣進入「3月瘋（痟）媽祖」、迎媽祖嘉年華會時期，白沙屯媽祖8天7夜進香進入尾聲，大甲媽祖持續遶境進香，台中市議員施志昌表示，「大甲 53 庄」以大甲鎮瀾宮媽祖為核心，串聯周邊行政區守護保家衛國，熱鬧慶典後，「傳統獅頭在倉庫發霉」，若遶境時蹭熱度，平時讓文化自生自滅，武術生態系恐在十年內消亡。

    台中市議會今天進行第4屆定期會教育文化業務質詢，民進黨議員施志昌不滿文化資源長期「重市中心、輕海線」，擁有近兩百年歷史、橫跨大甲、大安、外埔與后里四區的「大甲 53 庄」武館、獅頭與宗教文化，因缺乏系統性保存而面臨凋零危機，公開要求市府評估籌設「大甲 53 庄文化館」，守護全台唯一武術生態系。

    台中市文化局長陳佳君說，過去有針對獅頭有定為市定的文化無形資產，協助藝師傳承，至於文化館部分，如有相關場地空間與經費，非常願意支持。

    施志昌強調，3月瘋（痟）媽祖熱鬧慶典後，基層文化現狀卻令人憂心，許多傳統獅頭在倉庫中發霉，珍貴兵器與拳譜隨著老藝師凋零而逐漸失傳，年輕一代想了解家鄉文化，卻找不到正規場所，文物散落各處，缺乏專業典藏。

    施志昌警告稱，不能只在媽祖遶境時蹭熱度，平時卻讓文化自生自滅，市府若不介入，這套全台獨一無二的武術生態系，恐在十年內徹底消亡。

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